Buchtipp: «Podkin Einohr» von Kieran Larwood

Am 8. Juni macht der Zoo Basel, wie viele andere Zoos weltweit auch, anlässlich des «World Oceans Day» auf die Bedeutung der Meere aufmerksam. Ursprünglich geht der «World Oceans Day» auf die Rio-Konferenz im Jahr 1992 zurück, an der die internationale Gemeinschaft unter anderem die Basis für das Weltklimaabkommen legte. Seit 2013 stellt der Zoo Basel am 8. Juni den Ozean in den Mittelpunkt.