Basler Persönlichkeiten und Kulturschaffende lesen vor

Vorlesen ist ein Erlebnis für alle. Lassen Sie sich von bekannten Basler Persönlichkeiten und Kulturschaffenden in die Welten ihrer Lieblingsbücher entführen: Im Rahmen des ersten Schweizer Vorlesetages finden am Mittwoch, 23. Mai 2018 zwischen 12.00 und 21.30 Uhr Lesungen in der GGG Stadtbibliothek Schmiedenhof statt. Der Eintritt zu allen Lesungen ist frei.