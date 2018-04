Blues Festival Basel mit grossem Publikumserfolg

Die Festivalorganisation unter Leitung von Astrid van der Haegen und Louis van der Haegen durfte sich an allen Abenden über ein vollbesetztes Volkshaus freuen. 4000 Blues-Freunde aus Stadt und Land strömten insgesamt herbei und verwandelten das Kleinbasel mit ihren Standing Ovations in ein kleines Blues-Mekka.

Zu den grossen Highlights avancierten die Five Blind Boys Of Alabama, dann weitere, wie Walter Trout, Sonny Landreth, Erja Lyytinen, Selwyn Birchwood sowie Maria Muldaur. Bei diesen Konzerten wurde in der Summe die ganze musikalische Palette geboten, vom feinen Gospel und Soul über tief empfundenen Slowblues bis hin zum angriffigen Blues-Rock.

Mit dem Swiss Blues Award ausgezeichnet wurde Marco Jencarelli, neben anderen Tätigkeiten auch Bandleader und Musical Director der Philipp Fankhauser Band, die Promo Blues Night, verbunden mit einem Engagement am nächstjährigen Blues Festival Basel, wurde vom Flo Bauer Blues Project gewonnen – wobei hier jeweils alle Mitwirkenden mit Engagements bei Partner-Festivals belohnt werden.

So werden zum Beispiel PatchVox am Festival Em Bebbi sy Jazz für Stimmung sorgen. Félix Rabin & Band werden am Summerblues im Kleinbasel auftreten, Martin Baschung & Big B Tonic sind beim Dorf-Jazz in Allschwil engagiert und Don P. & The Blues Jags kommen am Jazz Weekend Reinach zum Zug. Als Zückerchen für die eingefleischten BluesAnhänger folgte ganz zum Schluss des Blues Festival Basel eine fröhliche Jamsession mit lokalen Blues-Grössen und internationalen Stars vom Festival.

Fortsetzung folgt, mit einer wiederum hochkarätig besetzten Jubiläumsausgabe beim 20th Blues Festival Basel vom 09. – 14. April 2018.