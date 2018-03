Die Kinder von Federer verdienen jetzt ihr eigenes Geld

Im Interview mit den amerikanischen Ex-Profis Courier und Justin Gimelstob verriet Roger Federer, dass seine Kinder Myla Rose, Charlene Riva (beide 8-jährig), Leo und Lenny (werden im Mai 4-jährig) in das Limonaden-Buisness eingestiegen sind.

Vor dem Haus der Familie in Indian Wells haben die vier Limonade an die Passanten und Nachbarn verkauft. Und das mit Erfolg, verkündet der stolze Vater. «Sie haben 70 Dollar verdient. Es war herrlich», erzählte Federer.

Hey @RogerFederer, where can we get a glass of that lemonade?! #FedererLemonadepic.twitter.com/5kyYx6q5By