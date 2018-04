Dreispitz im Wandel der Zeit – der neue Rundgang von Basel Tourismus.

Nähert man sich dem Dreispitz-Areal, fällt einem als Erstes der imposante Bau der Hochschule für Gestaltung und Kunst auf, entworfen von den Basler Architekten Morger + Dettli. Gleich daneben befinden sich das Haus der elektronischen Künste und das prägnante Oslo Nord Gebäude der ffbk Architekten – ein spitzwinkliger Bau, welcher unter anderem Tonstudios, das ffbk-Architekturbüro und ein Eventlokal beheimatet. Wer sich auf dem Areal umsieht, merkt schnell: Design, Kunst und Kreativität liegen hier in der Luft. Aber auch das Wohnen soll hier nicht zu kurz kommen. So sind auf dem Areal bereits die drei höchsten Wohntürme der Schweiz aus der Feder der Stararchitekten Herzog & de Meuron in Planung. Auf dem neuen Rundgang über das Dreispitz erfahren die Teilnehmer alles zu den Hintergründen dieser bemerkenswerten Transformation und besichtigen die eindrücklichen Bauten aus nächster Nähe.

Sprache: Deutsch

Zeit: 10.00 – 12.00 Uhr

Dauer:2 Stunden

Treffpunkt: Münchensteinerstrasse 274, Rakete Dreispitz (schwarzes Containergebäude).

Preis:CHF 25 pro Person