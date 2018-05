Durchgang beim Stadtcasino erhält einen neuen Namen

Die Nomenklaturkommission hat für die Benennung dieses neuen Durchgangs in der Basler Innenstadt verschiedene Vorschläge geprüft und auch mit der Casino-Gesellschaft Basel Rücksprache genommen. Der neue Name erinnert an das erste Konzerthaus von Basel, das 1876 an selbiger Stelle eröffnet wurde, und bezieht sich darauf, dass das Stadtcasino Basel, das derzeit renoviert wird, noch heute der zentrale Ort für Konzerte in Basel ist.

Zurzeit kann der Durchgang zwischen Steinenberg und Barfüsserplatz aufgrund der abgesperrten Baustelle noch nicht betreten werden. Die Konzertgasse wird voraussichtlich im nächsten Jahr begehbar sein. Dann wird auch die Signalisation mit einem eigenen Strassenschild vorgenommen.

Der auf Antrag der Nomenklaturkommission erfolgte Entscheid des Vorstehers des Justiz- und Sicherheitsdepartements wird – wie üblich bei Strassenbenennungen – im Kantonsblatt publiziert (Ausgabe vom 9. Mai 2018).

