Formularpflicht-Initiative spaltet Basler Grossratskommission

Michael Wilke, aktuell noch Bürgermeister der Stadt Lörrach, übernimmt per 1. Juli 2018 die Leitung der HEKS-Regionalstelle beider Basel. Der promovierte Naturwissenschaftler wird damit Nachfolger von Christian Plüss, der die Regionalstelle während über 30 Jahren geführt hat und per Ende Juni 2018 in den Ruhestand tritt.