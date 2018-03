Innovatives Konzept: In der Innenstadt eröffnet Online-Shop zum Anfassen

Seit vier Jahren betreiben die Basler Jungunternehmer Thibaud Wolownik Fabian Hensellek und Claude Moser einen Online-Shop für Mode und Accessoires. Nun eröffnen die drei am Montag einen eigenen Laden in der Basler Innenstadt. «Es wurde Zeit für den nächsten Schritt in Richtung Zukunft», sagt Thibaud zu barfi.ch. Heissen wird der Laden und der dazugehörige Onlineshop «MYTO.». «Uns war wichtig, dass der Name kurz und eingängig ist», meint Thibaud zur Bedeutung des Namens.

Der Laden, der künftig beim Schmiedenhof in der Gerbergasse von Montag bis Samstag geöffnet sein wird, bietet Kleider, Schuhe und Accessoires von über zwanzig Marken an.

Das Besondere am neuen Laden ist, dass ab Montag im «MYTO.» das online- und offline Einkaufen verschmelzen wird. «MYTO.» wird ein Onlineshop zum Anfassen werden. «Die Idee ist, dass unsere Kunden die Ware, die sie online gesehen haben, in unserem Laden anfassen und anprobieren können und sich dann entscheiden können, ob sie das neue Kleidungsstück direkt mit nach Hause nehmen wollen, es sich nach Hause liefern lassen oder es sich noch einmal überlegen und es dann erst am Abend im Onlineshop bestellen werden», so Mitinhaber Thibaud zum Konzept.

Die Idee vom begehbaren Onlineshop verbindet die Vorteile eines gewöhnlichen Ladens in der Innenstadt und des online-Shopping. Alle Produkte die «MYTO.» online verkauft, sind im Laden an Lager. Der Kunde kann also online seine Lieblingsjacke reservieren und sie dann an der Gerbergasse anprobieren und abholen. Und wie beim online Shopping auch kann der Einkauf im Laden per Rechnung oder direkt bezahlt werden.

Der Laden ist schlicht und modern ausgestattet und wurde von der Jungdesignerin Sabina Čruković mit Hilfe von den Inhabern gestaltet. Und auch bei den ausgestellten Kleidern heisst das Motto «weniger ist mehr». Ob der begehrte Schuh auch in einer anderen Farbe oder Grösse erhältlich ist, kann der Kunde auf den IPads im Shop selber überprüfen. «MYTO.» kombiniert die endlosen Möglichkeiten und unendlichen Weiten des Internet mit dem physischen Shopping und dem physischen Anprobieren und dem Blick in den Spiegel.

Zurück in die Zukunft könnte man das Konzept nennen: Mit ihrem Shop verbinden Wolownik, Moser und Hensellek das Internet mit der realen Welt. Und ersparen ihren Kunden das Werweissen bei der Zalando Bestellung, ob die Grösse wirklich passt.