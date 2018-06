Offizielle Einweihung des neuen Tierheims an der Birs

Rund 200 geladenen Gästen waren bei der Ansprache der beiden Regierungsräte der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft geladen. Zudem durchschnitten sie ein Band und pflanzten einen Baum.

Der ehemalige Übergangsstandort auf dem Walzwerk-Areal in Münchenstein wird bis Ende Juni zurückgebaut. Das Tierheim hat jetzt seinen Betrieb an der Birsfelderstrasse 45 in Basel aufgenommen. Die Bauarbeiten werden noch bis August andauern. Nach Fertigstellung des Gebäudes in rund zwei Monaten wird das neue Tierheim die einige Vorzüge aufweisen.

Platz für 400 Tiere

80 Hunde, 140 Katzen und 180 Kleintiere und Vögel art- und bedürfnisgerecht im neuen Tierheim untergebracht und gepflegt werden. Es ist jedoch möglich, diese flexibler unterzubringen und so Spitzenzeiten z.B. bei den Katzen abzufedern.

Den tendenziell zunehmenden Aufnahmen von beschlagnahmten und ausgesetzten Reptilien kann das Tierheim an der Birs nun gerecht werden. Durch die sehr flexible Unterbringung der Tiere kann auf Tierschutzfälle mit vielen Tieren besser reagiert werden.

Vorteile des neuen Tierheims

Das neue Tierheim an der Birs kann seine präventiven Aufgaben noch besser erfüllen und der Bevölkerung einen Mehrwert bieten.

Die Hunde werden in den Grünausläufen durch die Tierpfleger beschäftigt und ausserdem können Kleintiere und Katzen im Aussenbereich gehalten werden.

Des Weiteren wird neu ein Lehrpfad für Schulen und Interessierte eingerichtet. Hier werden Informationen vermittelt über die Tier-Fütterung mit angebautem Gemüse, Obst, Kräutern, Gertreide und giftfreiem einheimischem Holz.

Der Region Basel steht ein modernes und den neuen gesetzlichen Vorschriften entsprechendes Tierheim zur Verfügung, welches Eindrücke zu natürlicher Haltung und artgerechter Beschäftigung von Heimtieren bietet.

Wer sich ein Bild machen vom neuen Gebäude möchte, eignet sich für die breite Öffentlichkeit in der zweiten Jahreshälfte 2018 die beiden folgenden Anlässe: Tag der offenen Tür / Eröffnungsfest am Samstag am 1. September von 09-17 Uhr und der Weihnachtsmarkt am Freitag, 30. November von 16-21 Uhr.