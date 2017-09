RTV vor Heimspiel gegen Stans: attraktives Doppelspiel

Gegner ist am Samstag, 16. September 2017 (18:00 Uhr, Sporthalle Rankhof, Basel), der BSV Stans. Die Innerschweizer starteten mit viel Pech in die neue Spielzeit und verloren am ersten September-Sonntag ihr Heimspiel gegen Stäfa in der allerletzten Sekunde denkbar knapp mit 30:31.

Der RTV sollte also gewarnt sein. Cheftrainer Samir Sarac wird alles daran setzen, dass sein (favorisiertes) Team den Gegner in keinster Weise unterschätzt und die budgetierten zwei Punkte einfährt.

Im Anschluss an das RTV-Heimspiel gegen den BSV Stans starten auch die NLB-Frauen von ATV/KV Basel in die neue Saison. Sie treffen dabei ab 20:00 Uhr auf den HC Goldach-Rorschach.