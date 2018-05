Rotlicht übersehen - Person verletzt und 13'000 Euro Sachschaden

Auf der B 31 an der Anschlussstelle zur BAB 5 Bad Krozingen übersah der 36-jährige Pkw-Lenker, welcher aus Richtung Breisach fuhr, das Rotlicht der dortigen Lichtzeichenanlage und kollidierte mit einem Pkw, welcher von Hausen kommend bei grünem Licht die B 31 queren wollte. Der 44-jährige Unfallgegner wurde leicht verletzt und musste in einer Klinik ärztlich versorgt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Lichtzeichenanlage wurde ebenfalls erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro.