„Sensibilisierungskampagne 50+“ - Bekannte „Golden Ager“ machen sich stark für Stellensuchende über 50

„Nur wer Chancen bekommt, kann sie nutzen“, unter diesem Motto zeigt ab 28. Mai 2018 eine Plakatserie bekannte über 50-Jährige in jungen Jahren am Anfang ihrer Berufskarriere. „Golden Ager“ werben dafür, sich als Mentorinnen oder Mentoren für ältere Stellensuchende zu engagieren.

Häufiger arbeitslos

Zahlen belegen, dass Menschen über 50 häufiger von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen sind als jüngere. Angesichts des demografischen Wandels und des zunehmenden Fachkräftemangels wäre die Einbindung der älteren Erwerbsbevölkerung für alle ein Gewinn. Für die stellensuchenden Personen, für die Wirtschaft, für die öffentliche Hand. Alle Akteure sind deshalb gleichermassen gefordert.

„Mentoring 50+“ - Unterstützung durch berufserfahrene Mentorinnen und Mentoren

Mit dem Programm „Mentoring 50+“ unterstützt Impulse im Auftrag des AWA Stellensuchende über 50 auf dem Weg zurück in den Arbeitsmarkt. Nicht der Jahrgang, sondern die individuellen Kompetenzen und Ressourcen sollten bei einer Stellenbesetzung im Vordergrund stehen. Das braucht ein Umdenken, zu dem jede und jeder Einzelne beitragen kann. Eine wertvolle Hilfe können hier Mentorinnen und Mentoren sein. Sie schlagen Brücken zu bestehenden und neuen Ressourcen, ermöglichen den Zugang zu neuen Netzwerken und verbessern so die Chancen bei der Stellensuche. Hier setzt auch die Plakatkampagne an. Denn schon immer galt: „Nur wer Chancen bekommt, kann sie nutzen“. Damit soll in den Vordergrund gerückt werden, wie wichtig ein fairer Zugang zum Arbeitsmarkt ist. Impulse beschäftigt sich seit vielen Jahren in verschiedenen Funktionen und Zusammenhängen intensiv mit dem Thema Chancengerechtigkeit in der Arbeitswelt und ist in der Wirtschaft gut verankert.

Wichtige Kooperationspartner

Die „Sensibilisierungskampagne 50+“ richtet sich an Arbeitgebende und Arbeitnehmende und ist breit abgestützt. Als wertvolle Kooperationspartner wirken der Gewebeverband Basel-Stadt, der Arbeitgeberverband Basel, die Handelskammer beider Basel, Pro Innerstadt, KV Basel, der Handels- und Gewerbeverein Riehen, das Pfarramt für Industrie und Wirtschaft, die Angestelltenvereinigung der Region Basel sowie der Basler Gewerkschaftsbund mit.