Stabilisierung auf hohem Niveau bei der BVB

132.01 Mio. Fahrgäste hat die BVB im vergangenen Jahr transportiert (2015: 133.40 Mio.). Das entspricht über 360‘000 Personen, die täglich mit der BVB unterwegs waren. Die Anzahl Personenkilometer sank gegenüber dem Vorjahr ebenfalls leicht auf 298.69 Mio. Kilometer (2015: 302.13 Mio.). 69,3 Prozent der Fahrgäste waren mit einer der neun BVB-Tramlinien unterwegs, 30,7 Prozent nutzten eine der 13 Buslinien.

Leichte Verschiebung von Tram auf Bus

Damit zeigt sich eine leichte Verschiebung zu Gunsten der Buslinien. Besonders deutlich war der Fahrgastrückgang auf der am häufigsten frequentierten Linie der BVB, der Linie 8. Auf dem Schweizer Abschnitt der Linie betrug der Rückgang 7,5 Prozent. Auf deutschem Boden verzeichnete die Linie 8 dagegen einen Fahrgast-Zuwachs von 10,6 Prozent.

Zurückzuführen ist dieser Rückgang einerseits auf die knapp dreimonatige Baustelle in der Klybeckstrasse, andererseits auf die vierwöchigen Bauarbeiten in der Basler Innenstadt (Falknerstrasse) während den Sommerferien. Die BVB ist überzeugt, die Fahrplanstabilität und damit die Attraktivität der Linie 8 mit den zuletzt umgesetzten Massnahmen nachhaltig in den Griff zu bekommen. Bei den restlichen Tramlinien sind keine grösseren Abweichungen feststellbar.

Starker Zuwachs an Fahrgästen auf den Buslinien 42 und 48

Insbesondere die Linie 42 verzeichnete mit einem Plus von 8,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr einen grossen Zuwachs an Fahrgästen. Das Angebot dieser Linie (Bettingen – Tinguely-Museum – Claraplatz, bzw. seit 2017 Bahnhof SBB) besteht seit zwei Jahren und wird von den Fahrgästen gut aufgenommen. Die Linie 48 wiederum profitierte von der ungenügenden Fahrplanstabilität auf der Tramlinie 8. Diese Linie erreichte im vergangenen Jahr einen Zuwachs von 7,6 Prozent. Nach wie vor am meisten Bus-Fahrgäste hat die Linie 36 (plus 2,1 Prozent). Ebenfalls einen Fahrgast-Zuwachs verzeichneten die Linie 30 (plus 2,1 Prozent), die während den Bauarbeiten in der Klybeckstrasse verstärkt wurde, sowie die Linie 50 zum EuroAirport (plus 2,3 Prozent).

Im Schnitt ist jedes dritte BVB-Fahrzeug mit einer automatischen Messanlage ausgerüstet. Diese zählt die Anzahl Ein- und Aussteiger bei den Fahrzeugen. Die so ermittelten Werte werden auf Grund klar definierter Vorgaben für die Gesamtheit der Fahrgäste hochgerechnet. Die BVB überprüft ihr Angebot an Hand dieser Zahlen laufend und lässt die Erkenntnisse aus der Fahrgastentenwicklung 2016 in die weitere Angebotsplanung einfliessen.