Unfallflucht und Trunkenheit am Steuer im Grenzgebiet

Am Freitagnachmittag kam es auf dem Parkplatz eines Discounters in der Güterstrasse in Rheinfelden (DE) zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein brauner Dacia Logan mit schweizer Zulassung an dessen hinterem Stossfänger rechtsseitig beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich in der Folge unerkannt von der Örtlichkeit.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Die Polizei Freiburg such nun nach Zeugen.

Unfall unter Alkoholeinfluss

In der Nacht auf Samstag bog ein 25-jähriger Pkw-Führer von der Kirchstrasse in die Kolpingstrasse in Wyhlen (DE) ein. Hierbei kam er, wohl aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung (1,46 Promille), nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Betonpfosten. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest.

Dem Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde ihm das Führen von führerscheinpflichtigen Fahrzeugen bis auf weiteres untersagt. Das Polizeirevier Rheinfelden hat ein Strafverfahren eingeleitet und führt die Ermittlungen.

Führerscheinentzug für 27-jährigen Schweizer

In derselben Nacht fiel einer Streife des Polizeireviers Rheinfelden (DE) im Bereich der Nollinger Straße in Rheinfelden ein hochmotorisierter Pkw mit Schweizer Zulassung auf, welcher eine auffällige Fahrweise an den Tag legte.

Im Rahmen der daraufhin durchgeführten Verkehrskontrolle konnte bei dem 27-jährigen Fahrzeuglenker ein Atemalkoholwert von 1,0 Promille festgestellt werden, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde einbehalten, die Weiterfahrt wurde ihm bis auf weiteres untersagt.